Escursioni con il Centro per le famiglie In giro tra parchi e Casse di espansione

Il centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia, in collaborazione con il centro di educazione ambientale e alla sostenibilità Terre Reggiane-Tresinaro Secchia, propone altre quattro uscite domenicali in natura ‘Alla ricerca della biodiversità’, per genitori e bambini dai 7 agli 11 anni per vivere insieme un’esperienza che permetta di conoscere e scoprire le bellezze del territorio. Domenica 16 aprile iniziativa ‘Col naso all’insù’ alle casse di espansione di Rubiera; il 7 maggio ‘Ladybug house’ al parco Secchia di Villalunga, il 28 maggio ‘La voce delle piante’ al parco La Riserva (Casalgrande Alto), il 18 giugno ‘Inchiostri naturali’ al parco dei Popoli di Castellarano.