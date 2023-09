Escursioni per la terza età a Casina: Qua la mano, l'Appennino c'è

Con una facile escursione adatta a tutti Inizia oggi il progetto inclusivo "Qua la mano, l’Appennino c’è – Opportunità e protagonismo per le persone della terza età", che proseguirà fino all’estate 2024. L’obiettivo è attuare azioni di contrasto alle solitudini e alle condizioni di fragilità e svantaggio, in particolare delle persone anziane, attraverso percorsi di coinvolgimento attivo. Il primo appuntamento di una serie di escursioni accompagnate da guide ambientali è oggi a Casina, con ritrovo alle 14,30 alla Casa Cantoniera, in via Roma, per una camminata fino al Lago dei Pini; al termine verrà offerto un aperitivo al Parco Pineta. (Per info: 349 4433017).

g.s.