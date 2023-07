"Escursionista disperso". Ma è falso allarme

Falso allarme con un piccolo giallo, per un ‘misterioso’ escursionista disperso in Appennino. Giovedi pomeriggio – come spiega la stazione Monte Cusna del soccorso alpino – due autoscuole di Castelnovo ne’ Monti avrebbero intercettato una richiesta di aiuto tramite radio nella zona del monte Cavalbianco. Senza pensarci due volte, Saer e vigili del fuoco hanno attivato la macchina dei soccorsi, facendo sorvolare anche un elicottero in tutta l’area del crinale. Ma della persona scomparsa, nessuna traccia, tanto che alla sera, col buio, le ricerche sono state interrotte per poi essere riprese nella mattinata di ieri. Ma nel pomeriggio sono state definitivamente sospese. Perché stando a quanto appurato, non c’era alcuna persona scomparsa. Pare che la segnalazione fosse stata frutto di un falso allarme, probabilmente anche a causa di un ‘bug’, un errore del sistema radio collegato anche alla stazione dei vigili del fuoco. Anche perché, non è risultata alcuna denuncia di scomparsa nelle ultime 48 ore alla polizia o ai carabinieri di tutta la provincia reggiana e di quelle limitrofe anche oltre regione. Inoltre, la zona battuta a tappeto non ha restituito alcun esito. Dunque, la prefettura, dopo attente verifiche, ha dato ordine di sospendere le ricerche.