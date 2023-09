Escursionista finisce all'ospedale da Villa Minozzo: Soccorso Alpino in azione

Nel pomeriggio di ieri il Soccorso Alpino è intervenuto per assistere un’escursionista francese, infortunatasi nella discesa lungo il sentiero 607 sul monte Ravino (Villa Minozzo). La donna era con un gruppo di escursionisti e una guida, tutti francesi, quando è caduta infortunandosi una gamba. Non essendo per fortuna una situazione grave si è deciso di non attivare l’elisoccorso ma di trasportarla su un fuoristrada al campo sportivo della Romita di Civago. Lì c’era l’ambulanza che l’ha portata all’ospedale Sant’Anna di Castelnuovo Monti.