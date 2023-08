Escursionista indiana colpita da malore

Alle due dell’altra notte è partita la richiesta d’intervento notturno al Soccorso Alpino: al rifugio Città di Sarzana (Alpe di Succiso) una giovane escursionista straniera era stata colta da improvviso malore. La chiamata è giunta verso le 2 dalla centrale operativa del 118 da parte di una coppia di amici che si trovavano al rifugio. La ragazza, una 32enne di origine indiana ma residente a Budapest, che assieme ad un amico ungherese stava compiendo un giro sull’Appennino con spostamenti in tenda, l’altra notte ha accusato un forte malessere dovuto ad una sospetta congestione e lieve ipotermia ed è svenuta. I tecnici del Soccorso Alpino stazione monte Cusna e stazione monte Orsaro hanno raggiunto il Passo del Lagastrello e poi hanno proseguito in fuoristrada e a piedi fino al Rifugio. La 32enne è stata visitata dal medico dr. Marconi, sanitario del Soccorso Alpino, ed è stata stabilizzata. Per l’evacuazione è stato attivato da Massa Carrara l’elisoccorso Pegaso: raggiunta la verticale nei pressi del lago vicino al rifugio, ha verricellato la donna e l’ha trasportata all’ospedale di Massa. Successivamente i volontari del Saer hanno accompagnato l’amico ungherese a un punto comodo per poter raggiungere l’amica in ospedale.

Settimo Baisi