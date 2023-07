Soccorsa un’escursionista infortunata a una caviglia sul Casarola (Ventasso), in campo vigili del fuoco di Castelnovo, carabinieri di Collagna, la squadra del Soccorso Alpino Monte Cusna e la Croce Verde Alto Appennino. Era stato subito attivato l’eliPavullo, ma le condizioni meteo del crinale appenninico hanno reso impossibile l’intervento aereo. Verso le 19,30 le squadre a piedi del Soccorso Alpino e dei Vigili del fuoco erano in cammino sui sentieri impervi del crinale dell’Appennino per raggiungere la località in cui si trovava l’infortunata, assistita da amici.

s.b.