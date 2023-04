Escursionista si perde nella nebbia

L’improvviso calo della nebbia sul monte Cusna ha sorpreso un escursionista che, disorientato, ha messo in moto i soccorsi. L’escursionista, 50 anni, originario di Genova e residente a Quattro Castella, ieri mattina, dopo aver lasciato l’auto al rifugio di Monteorsaro (Villa Minozzo), si era incamminato lungo un sentiero per raggiungere la vetta del Cusna. A causa della fitta nebbia scesa verso mezzogiorno ha perso l’orientamento allertando i soccorsi. A Monteorsaro sono arrivati Vigili del fuoco e tecnici del Soccorso Alpino. Localizzato il disperso con contatti telefonici, è stato raggiunto da una squadra del Saer con il medico e, poiché non aveva problemi sanitari, accompagnato al rifugio di Monteorsaro dove aveva lasciato l’auto. Attivato anche l’elicottero dei Vigili del fuoco di Bologna.

s.b.