Giovani escursionisti sorpresi da bufera di neve sul monte Ventasso: l’intervento per salvarli

Reggio Emilia, 8 febbraio 2025 - Due giovani escursionisti sono stati sorpresi da una bufera di neve mentre si trovavano sul monte Ventasso (sull'Appennino reggiano). I due stavano effettuando una escursione in giornata quando, durante la discesa, sono stati colti dal maltempo che gli avrebbe fatto perdere l'orientamento e traccia del sentiero 661 che stavano percorrendo.

Hanno dunque lanciato l'allarme agli uomini del soccorso alpino che, con tre squadre, sono intervenuti per portarli in salvo, risalendo dal lago Calamone. I due ragazzi sono stati così ritrovati in buone condizioni e riportati al campo base. Sul posto oltre al soccorso alpino anche i vigili del fuoco.