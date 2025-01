Soccorsi tre escursionisti sul monte Casarola a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 11 gennaio 2025 - Soccorsi tre escursionisti in Appennino, nel corso di due diversi episodi verificatisi questo pomeriggio. Secondo quanto emerge, due di loro sarebbero scivolati mentre percorrevano il sentiero 675 sul monte Casarola, trovandosi in difficoltà sul ghiaccio senza i ramponi.

Il primo è stato raggiunto dagli operatori del soccorso alpino attorno alle 17.45 ed è stato trasportato con l’Elibologna all’ospedale Maggiore di Parma, in condizioni di media gravità. Non è in pericolo di vita. Il suo compagno di escursione è stato raggiunto dai soccorritori e sta in questo momento scendendo a piedi con loro.

Un altro intervento si è verificato per aiutare un terzo escursionista, anche lui sprovvisto di attrezzatura adatta. E’ stato rintracciato e portato in salvo poco prima delle 16, trasportato all’ospedale Sant’Anna di Castelnovo Monti con ferite lievi.