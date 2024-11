Escursionisti bloccati dalla tempesta sul Monte Cusna: corsa contro il tempo per soccorrerli

Reggio Emilia, 24 novembre 2024 - Bloccati nella tormenta a quota 1.900 sul Monte Cusna. Si tratta di 4 giovanissimi escursionisti (due di loro sono della Valsamoggia) che sono stati travolti da una vera e propria bufera di nevischio e vento che ha creato al suolo un ‘verglas’ (il fenomeno che trasforma terreno ed erba ghiacciati) rendendolo molto scivoloso. Sprovvisti di ramponi si sono fermati quando hanno visto che le condizioni erano impraticabili e hanno fatto scattare l’allarme.

Gli uomini del Soccorso alpino sul Monte Cusna per recuperare i 4 escursionisti bloccati dalla tempesta di vento e neve

A intervenire sono stati gli operatori del Soccorso alpino e speleologico. Tre di questi ragazzi con lieve ipotermia riescono a camminare, ma uno di loro no e va soccorso con la barelle. La società degli impianti sta tentando di avviare la seggiovia che a causa del forte vento non riesce al momento a partire: per questo si allungheranno i tempi di recupero. L'elicottero 118 di Pavullo è già arrivato a Febbio 2000 ma non riesce ad andare in quota a causa del maltempo.

Escursionisti bloccati sul monte Cusna nell'Appennino reggiano, nella foto l'elicottero atterrato in via Francia difronte distributore Ego

"Adesso le condizioni meteorologiche stanno peggiorando – spiegano ancora dal soccorso alpino -. Sul posto sono presenti anche i Vigili del fuoco”.

Le due squadre del Soccorso Alpino stazione Monte Cusna, composta da 10 operatori hanno già raggiunto i quattro escursionisti. Si tratta di tre ragazzi di 19 anni e uno di 21 arrivati ieri sera in zona Monte Cusna per un’escursione. Questa mattina sono ripartiti per rientrare a casa, ma sono stati colti della bufera.