Esecuzione in officina. Ventisei anni a Sestito. Riconosciuta la crudeltà

L’impianto d’accusa formulato dal pm Piera Cristina Giannusa ha retto quasi su tutto. La Corte d’Assise ha condannato ieri Dante Sestito a 26 anni di reclusione per l’omicidio del 29enne Salvatore Silipo, avvenuto il 23 ottobre 2021 a Cadelbosco dentro l’officina di cui l’imputato 72enne era titolare. I giudici hanno respinto la principale domanda formulata dal difensore Luigi Colacino, cioè di riqualificare l’accusa in omicidio preterintenzionale o morte come conseguenza di altro reato. Sestito è stato riconosciuto responsabile di omicidio volontario, commesso con premeditazione e crudeltà, mentre sono stati esclusi i motivi abietti e futili. Il pm Giannusa, ritenendo che queste tre aggravanti sussistessero, aveva invece chiesto l’ergastolo. Nel processo con rito ordinario le parti si sono scontrate non sulla responsabilità dell’omicidio, che era pacifica. Ieri, all’inizio dell’udienza, per la prima volta in aula è comparso l’imputato. Sestito ha fatto una brevissima dichiarazione spontanea, ribadendo quella che è stata la tesi difensiva di sempre, cioè una tragedia non voluta: "Mi è partito un colpo, sono dispiaciuto", ha detto per poi aggiungere: "Desidererei uscire". La contrapposizione accesa è stata invece sulle circostanze che hanno accompagnato la morte. Il pm Giannusa, oltre alla massima pena, aveva domandato l’isolamento diurno per un anno. E aveva ravvisato i motivi futili: "Non nel danno economico, perché nessuno sa cosa c’era dentro quelle gomme rubate". Per l’accusa, l’antefatto è un furto di gomme contenenti probabilmente denaro, che secondo Sestito e il figlio Antonio aveva come responsabile il 29enne poi ucciso. "Antonio Sestito ha detto che erano i risparmi di una vita, ma non li ha quantificati - ha detto il pm -. Salvatore è stato ucciso solo in base a un sospetto di un furto mai neppure denunciato, perché aveva precedenti. Noi abbiamo anche verificato: lui non era neppure lì". Aveva anche individuato i motivi abietti: "Ci fu la volontà di affermare una sopraffazione criminale sulla vittima e gli altri due presenti", cioè il fratello Francesco Silipo e il cugino Pierfrancesco Mendicino. Per la crudeltà, il pm l’ha ravvisata "nell’invitare il giovane a inginocchiarsi, nel puntare, freddo e impassibile, l’arma al collo, per poi ucciderlo". Per la premeditazione, il pm ha rimarcato le minacce "iniziate un mese prima". E poi "l’incontro concordato" per il 23 ottobre, invitando tutti e tre; "il revolver caricato da Sestito, da cui non poteva partire un colpo per sbaglio, perché premere il grilletto richiedeva grande forza", e la "videosorveglianza staccata così come la corrente". L’avvocato Mattia Fontanesi assiste come parti civili il fratello Francesco Silipo, la sorella Maria e la madre Raffaella Dolce: per loro ha chiesto 100mila euro a testa. Ha domandato che si apra un fascicolo d’inchiesta per Antonio Sestito, invocando la trasmissione degli atti in Procura: "Non può rimanere impunito. È colui che ha organizzato l’incontro, era presente e non ha fatto nulla per fermare il padre". Dopo il verdetto si è detto "soddisfatto per la pena esemplare e proporzionata", e ha elogiato "il grande lavoro della Procura". L’avvocato Colacino ha chiesto le generiche e sostenuto che "più di un dolo d’impeto non poteva esserci. È normale uccidere chi viene convocato per un incontro chiarificatore, dentro la propria officina e distruggendo la propria famiglia?". Ha detto che il movente non poteva essere futile: "Se il ‘santo’ doveva tornare indietro significa che era qualcosa di importante: tutti dicono che erano i risparmi di una vita. E se la futilità non è provata, va esclusa". Gli avvocati Roberto Chiossi e Barbara Bettelli, per la vedova Giuseppina Pia Cortese e i suoi due figli, avevano chiesto un milione, con provvisionale di 250mila. La Corte ha conosciuto a tutte le parti civili il risarcimento in sede civile, con provvisionali di 200mila euro a Giuseppina Pia Cortese, 250mila euro a testa per ogni figlio, 100mila euro per la madre Raffaella Dolce, 45mila al fratello Francesco Silipo, 30mila euro alla sorella Maria Silipo.