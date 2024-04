Esercitazione di arrampicata sportiva per 150 studenti

Ben 150 studenti dell’Istituto comprensivo Bismantova di Castelnovo Monti, grazie al progetto Multisport Monti e alle guide alpine, in collaborazione con la Polisportiva Quadrifoglio, hanno eseguito un’esercitazione di arrampicata sportiva (foto) coordinata dall’istruttore tecnico Fasi, Sara Pavesi. Grazie alla pianificazione didattica delle docenti Marta Brogliatto ed Anna Iattici, l’attività di approccio alla disciplina in parete interseca la programmazione scolastica nelle ore di educazione fisica. Le classi prime e seconde di Castelnovo Monti si alternano nella palestra delle scuole medie ove si trova la parete didattica di arrampicata che ogni anno viene aggiornata nei percorsi, verificata e certificata come previsto dalla legge sulla sicurezza. La fase in corso di tale esperienza sta coinvolgendo circa 150 ragazzi delle classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado. Fra docenti, studenti ed appassionati di arrampicata sportiva del territorio è forte l’attesa per la nuova parete di arrampicata sportiva, lead e boulder che sorgerà nell’area del nuovo palasport in fase di costruzione al Centro Coni.

s. b.