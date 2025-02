Esercito, centrodestra all’attacco. Aragona: "Bene Piantedosi". Filippi: "Ritardo colpa del Pd"

"Comprendiamo lo stato d’animo di chi abita in quelle zone diventate invivibili, ma se oggi si deve attendere ancora un po’ di tempo per l’arrivo dell’esercito in stazione dobbiamo ringraziare l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luca Vecchi che per anni non ha voluto sentir parlare di aderire al progetto ‘Strade sicure’. La verità è che Reggio ha perso parecchio tempo prezioso per via di un atteggiamento ideologico di una certa sinistra che preferisce negare anziché affrontare i problemi". Così Fabio Filippi, esponente di Forza Italia, commenta le parole del Comitato 4 novembre che si dice deluso riguardo al mancato annuncio da parte del ministro Piantedosi dell’esercito in stazione. "Giova ricordare – prosegue Filippi – che in Consiglio comunale le prime richieste d’avere i militari in stazione sono arrivate nel 2017 ad opera dell’allora consigliera Cinzia Rubertelli. Richieste sempre bocciate dal Pd. Da allora di acqua ne è passata sotto i ponti e la situazione della zona stazione si è aggravata ulteriormente. La visita in città del ministro dell’Interno – continua – è un gesto di notevole attenzione per nulla scontato e la promessa di un rafforzamento degli organici delle forze dell’ordine è di fondamentale importanza".

Sul tema sicurezza ieri è intervenuto anche Alessandro Aragona. "Fratelli d’Italia ringrazia il Governo per l’attenzione alla nostra città, segnata ormai quasi quotidianamente da episodi di criminalità sempre più intollerabili – dichiara il consigliere regionale di FdI –. L’annuncio di ulteriori interventi, così come l’assegnazione a Reggio Emilia di 25 nuovi uomini e donne dell’Arma dei Carabinieri, è un segnale concreto dell’attenzione che il Governo Meloni riserva alla sicurezza. Al sindaco e alla giunta chiediamo di mettere in campo tutti gli strumenti a sua disposizione, a partire dall’annunciato bando sulla Polizia Locale"