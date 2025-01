Esercito in stazione, il confronto. Oggi il tavolo Massari-Piantedosi

Sono passati quasi sei mesi da quel 23 luglio dello scorso anno, quando dopo un confronto con le istituzioni e le forze dell’ordine, anche la prefetta di Reggio Emilia, dottoressa Maria Rita Cocciufa, aveva parlato dell’invio a Reggio Emilia dei militari dell’Esercito Italiano a presidio fisso della zona della stazione urbana, nell’ambito dell’operazione Strade Sicure. Oggi il primo cittadino di Reggio Emilia, Marco Massari (che per primo aveva avanzato quella richiesta) sarà ricevuto al Viminale dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, compiendo così un ulteriore passo avanti per ottenere l’impiego dei militari in uno dei punti più critici della città, spesso teatro di spaccio e risse. Il sindaco reggiano si era espresso in modo molto chiaro a favore di questa misura da subito: "I riscontri - disse Massari - avuti con l’istituzione del presidio fisso delle forze dell’ordine nel piazzale della stazione lo scorso aprile ci hanno fatto condividere la scelta, anche alla luce del fatto che la presenza dell’esercito e la sua attività di collaborazione e integrazione con le forze dell’ordine locali permetterà di impiegare queste ultime nel presidio dinamico del territorio". Il sindaco parlò per la prima volta di questo incontro al Viminale con il ministro Matteo Piantedosi nel corso dell’intervista di fine anno con il Carlino Reggio.

Una decisione, quella che per primo aveva portato avanti il sindaco Massari durante la campagna elettorale la scorsa primavera, che quindi ora potrebbe vedere la luce dopo anche i passaggi al Comitato per l’ordine e la sicurezza, che si era riunito per discutere appunto sulla situazione della zona intorno a Piazzale Marconi e alla stazione storica. E dalla parole si era passati ai fatti ad ottobre, dopo l’insediamento della nuova giunta con il via libera da parte del consiglio comunale di Reggio alla richiesta di adesione all’operazione ‘Strade Sicure’; la mozione era stata avanzata da Fratelli d’Italia in seguito a diversi fatti di cronaca e fu approvata con pieno appoggio da tutti i voti dell’opposizione e l’astensione della maggioranza, ovvero nessun voto contrario. Tramite l’Operazione ‘Strade Sicure’, i militari dell’esercito vengono qualificati come agenti di pubblica sicurezza per effettuare attività di perlustrazione e pattugliamento.