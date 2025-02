Esercito in stazione. Oggi Piantedosi in città al summit in prefettura

Dopo il via libera alle ’zone rosse’ da parte del prefetto di Reggio, Maria Rita Cocciufa, per comminare Daspo urbani a persone con precedenti penali per varie tipologie di reato, e l’arrivo di 25 carabinieri a rafforzare i presidi di tutto il territorio provinciale, in tema di sicurezza cittadina è il momento per dare corso anche all’invio dell’Esercito in zona vecchia stazione Fs?

Sarà probabilmente questo il tema principale, e più discusso, all’odierna riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e la Sicurezza, a cui interverrà in prima persona il Ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi. La cui presenza in città era stata annunciata, lo scorso 16 gennaio, dal sindaco Marco Massari proprio a seguito di un vertice a Roma tra lo stesso primo cittadino e il titolare del Viminale, dove era stato affrontato anche il tema dell’attivazione presso lo snodo ferroviario e le vie limitrofe dell’operazione ’Strade Sicure’, che da diversi anni vede gli uomini in grigioverde impegnati in servizi in aree urbane.

Un colloquio determinato anche dalla lettera ufficiale che il 23 luglio del 2024 la dottoressa Cocciufa aveva inviato al Ministero per richiedere formalmente l’invio dell’esercito nella città del Tricolore. Richiesta sulla quale i dirigenti del dicastero, in primis il suo titolare, Piantedosi, dovevano fare gli opportuni ragionamenti. Sulla scorta anche del parere favorevole di Massari stesso, che sia a fine 2023, sia in avvio di campagna elettorale, non senza frizioni con il suo predecessore, Luca Vecchi, si era espresso a favore dell’arrivo dei soldati: come utile strumento assieme a interventi di tipo socio-assistenziale. "I riscontri – dichiarò Massari al tempo – avuti con l’istituzione del presidio fisso delle forze dell’ordine nel piazzale della stazione ci hanno fatto condividere la scelta, anche alla luce del fatto che la presenza dell’esercito e la sua attività di collaborazione e integrazione con le forze dell’ordine locali permetterà di impiegare queste ultime nel presidio del territorio".

A rivendicare la primogenitura dell’idea di portare i militari a Reggio è tuttavia sempre stata la Lega: "Siamo stati i primi a chiedere la presenza dell’Esercito qui – affermò il capogruppo in consiglio comunale del Carroccio, Alessandro Rinaldi a margine di un incontro proprio in piazzale Marconi l’estate scorsa – e ci pare giusto sottolineare di aver vinto questa battaglia". Sempre a fine luglio 2024 arrivò però a raffreddare gli entusiasmi la presa di posizione dell’Usmia (Unione Sindacale Militare Interforze Associate) il quale precisò che "l’operazione Strade Sicure richiede un impiego significativo che sottrae risorse all’addestramento e al combattimento, creando stress e influisce negativamente sulla salute mentale e fisica dei soldati" lasciando intendere di favorire una riduzione dell’operatività della stessa.

Oggi, dal vertice in Prefettura a Reggio, sapremo quali sono le intenzioni concrete del Viminale.

Gabriele Gallo