Esercito in zona stazione. Sul tema della sicurezza la coalizione di sinistra si spacca

"Esercito in stazione non nel nostro nome". Insorgono Sic, Verdi e Possibile, dopo che Marco Massari, candidato sindaco per il centrosinistra, si è detto favorevole all’uso dei soldati in zona stazione storica, un intervento chiesto a gran voce anche dai residenti del quartiere, stremati da una situazione di risse continue, furti, spaccio a cielo aperto, omicidi. Ma, su questo, ora la coalizione si spacca: se Sic, Verdi e Possibile sono contrari senza se e senza ma, Azione sposa la linea ’pratica’ di Massari.

"Abbiamo assistito con forte rammarico al dibattito politico degli ultimi giorni – si legge nella nota firmata da Alessandro Miglioli (Possibile), Carlotta Bonvicini (Europa Verde), Cosimo Pederzoli (Sinistra Italiana), Federica Zambelli (Sinistra in Comune) –. Leggendo la stampa si potrebbe avere l’impressione che tutte le parti politiche siano a favore (dell’esercito, ndr), pure il candidato del centrosinistra Massari, da noi sostenuto, che in realtà ne parla solo come di una estrema ratio. È necessaria ed estremamente urgente una presa di posizione forte di chi, pur riconoscendo la gravità del problema degrado in alcune zone, perché di un problema vero si tratta, lo vuole provare ad affrontare con ricette differenti. L’operazione Strade Sicure è stata lanciata dall’ultimo governo Berlusconi, ormai sono passati più di 15 anni. In tutto questo tempo la percezione del problema sicurezza nelle città italiane è andata costantemente peggiorando. Basterebbe questo dato per rendersi conto di quanto l’esercito per le strade non sia una soluzione". Proseguono sottolineando che il degrado si affronta combattendone le cause profonde, "non nascondendo i sintomi con la gentrificazione o peggio la repressione nei quartieri". E mettono l’accento sulle possibili conseguenze: "Un’azione repressiva come l’impiego dell’esercito in un’area definita ha come effetto lo spostamento dei soggetti fragili o con comportamenti problematici in altre zone, annullando la possibilità di una intercettazione in situazione e quindi una presa in carico da parte dei servizi socio sanitari. Una città sicura si prende cura di tutti i suoi abitanti. L’esercito in stazione non potrà essere messo nel programma elettorale di alcuna forza, trattandosi di una richiesta che è prerogativa del prefetto e non del sindaco".

"All’immagine del sindaco sceriffo preferiamo quella di un sindaco mediatore culturale – incalzano –, di un sindaco assistente sociale, un sindaco educatore di strada". L’esercito in stazione "non sarà mai una soluzione e non avrà il nostro sostegno".

"A Reggio esiste un problema sicurezza – così Claudio Guidetti, presidente regionale e segretario provinciale di Azione –. Azione non è contraria alla presenza dell’esercito in città all’interno dell’operazione ’Strade Sicure’. Azione condivide la posizione costruttiva e pragmatica e non ideologica assunta da Massari e si pone al suo fianco. Lo diciamo da mesi: le tante cose buone fatte non possono essere indebolite dal mancato riconoscimento per ragioni ideologiche delle criticità che la città deve affrontare". Tutto questo, però, "consapevoli che la presenza dei militari non è risolutiva e sostituiva delle forze dell’ordine" ma " può invece avere un valore in termini di percezione della sicurezza da parte dei cittadini e controllo del territorio da parte delle autorità nell’attesa di una soluzione più concreta da parte dello Stato". Perciò, il primo passaggio che la futura amministrazione di cui farà parte Azione dovrà compiere è la richiesta formale al ministro Piantedosi di aumentare l’organico di polizia e mezzi a disposizione della locale Questura in città". E conclude: "La posizione non ideologica e pragmatica del nostro candidato sindaco dimostra una responsabilità e maturità di governo che non si nota a destra".