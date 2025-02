Esercito a Reggio Emilia, attese deluse: il ministro Piantedosi non dà risposte sulle tempistiche Il titolare del Viminale ha presieduto nel pomeriggio il Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il Prefetto snocciola i numeri delle ‘zone rosse’ in vigore da lunedì: “Già allontanati dieci soggetti”