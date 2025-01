Esercito in stazione, Piantedosi a Reggio Emilia per un comitato sulla sicurezza

Reggio Emilia, 16 gennaio 2025 – Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi verrà a Reggio Emilia per presiedere un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. A preannunciarlo è il Comune tramite una nota stampa di resoconto dopo il summit che si è tenuto stamattina a Roma tra il sindaco Marco Massari e il ministro.

Sul tavolo della discussione ovviamente i temi sulla sicurezza, con focus sulla zona stazione e in particolare sulla richiesta dell’Esercito dopo l’istanza inviata nel luglio scorso dal prefetto Maria Rita Cocciufa per l’adesione all’operazione ‘Strade Sicure’ del Governo. Una risposta e una decisione che ancora non hanno visto una fumata bianca, che potrebbe arrivare a questo punto proprio con l’arrivo di Piantedosi in città, per presiedere il Cosp (data ancora da fissare).

Un incontro avvenuto dopo l’ennesima escalation di violenza di questi giorni in zona stazione (ieri un 23enne è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver accoltellato un connazionale marocchino di 24 anni) che ha fatto riesplodere le polemiche e soprattutto le proteste dei residenti.

“È stato condiviso l’approccio che integra il potenziamento delle forze di pubblica sicurezza sulla zona, associato ai progetti di riqualificazione urbana e di integrazione sociale”, ha spiegato il sindaco Massari al termine del vertice al Ministero. Il primo cittadino si dice “soddisfatto per l’ottima collaborazione tra i soggetti istituzionali preposti alla sicurezza”.