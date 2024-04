Esercizi pubblici: arriva il Talent Day

Reggio si prepara ad accogliere un evento per chi cerca una nuova occupazione nei pubblici esercizi. L’iniziativa organizzata da Fipe Confcommercio con Confcommercio Reggio, che vedrà la partecipazione anche del Centro Impiego, è volta a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro in questo settore cruciale per l’economia locale.

Il Talent Day si terrà il 15 aprile, offrendo un’opportunità unica. Il programma dell’evento prevede diverse attività sia durante la mattina che nel pomeriggio, con seminari su tematiche quali: il contratto collettivo di lavoro, la preparazione del curriculum vitae e l’affronto del colloquio di lavoro. L’Agenzia Regionale per il lavoro sarà presente per informare sui servizi di politiche attive per il lavoro dedicati alle persone, imprese ed autoimprenditoria. Le aziende avranno l’opportunità di presentare le proprie attività e le posizioni lavorative disponibili, mentre i partecipanti potranno sottoporre il proprio curriculum e partecipare a colloqui conoscitivi. L’evento è aperto a tutti coloro che sono interessati a lavorare nel settore, che comprende bar, ristoranti, alberghi e altre attività di ristorazione e ospitalità. Per partecipare al Talent Day basta registrarsi tramite il sito web di Confcommercio Reggio o contattare direttamente l’organizzazione dell’evento.

Si consiglia ai candidati di preparare un curriculum aggiornato e di presentarsi all’evento con determinazione e proattività, pronti a cogliere le opportunità offerte.