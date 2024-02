Esibizione del gruppo P38 al Tunnel: "Spostate il processo a Torino"

È sfilata in tribunale la vicenda dell’esibizione del gruppo P38-La gang al circolo Arci Tunnel, che scatenò molte polemiche. Per la precisione, Marco Vicini, allora presidente del centro di ritrovo in via del Chionso, risulta imputato a Reggio con l’accusa di presunta violazione di adempimenti relativi ad attività di spettacolo (articolo 68 del Tulps, testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza). Il caso deflagrò quando la band, col volto coperto da passamontagna, espose sul palco la bandiera a cinque punte delle Brigate rosse. A seguito di accertamenti della Digos, Vicini fu iscritto nel registro degli indagato per istigazione a delinquere, e anche i quattro membri del gruppo. Tra le canzoni della band, figuran ‘Renault’, l’auto in cui fu trovato morto Aldo Moro il 9 maggio 1978: la figlia dello statista, Maria Fida, e anche Bruno D’Alfonso, figlio di Giovanni, un carabiniere ucciso dalle Br, presentarono esposti contro la band. Nella vicenda reggiana, l’opinione pubblica si divise tra chi bocciò l’iniziativa, ritenendola oltraggiosa per la memoria delle vittime, e chi invece volle difenderne la libertà di espressione, per quanto discutibile, senza vedervi dietro un reato. Sui social espresse sdegno anche Lorenzo Biagi, il figlio di Marco, giuslavorista freddato dalle nuove Br. Allora Vicini aderiva ai Carc, Comitati di appoggio alla resistenza per il comunismo, formazione extraparlamentare che gli manifestò solidarietà. Durante la prima udienza, ieri davanti al giudice Stefano Catellani, l’avvocato difensore di Vicini, Federico Bertani, ha chiesto che il procedimento venga trasmesso per connessione a Torino, "perché il fatto contestato a Reggio rientra in un’indagine più ampia della Procura di Torino per istigazione a delinquere". Il pm si è opposto, sostenendo che per decidere se trasferire il fascicolo reggiano è necessario acquisire prova concreta dell’apertura di un procedimento a Torino, ad esempio attraverso un eventuale avviso di fine indagini. Il giudice Catellani ha fissato un’altra udienza in aprile.

Alessandra Codeluppi