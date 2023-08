Esibizionista si denuda al parco e rincorre tre ragazze: denunciato

A fine luglio erano state diverse le segnalazioni giunte da cittadini alle prese con un "esibizionista", solito avvicinare donne, da sole o un piccoli gruppetti, per poi calarsi i pantaloni e mostrare i genitali. Era accaduto in alcune aree pubbliche attrezzate di Novellara, in particolare al parco Augusto Daolio e al parco Primavera. In un caso l’uomo era stato notato da un gruppo di uomini, di passaggio a piedi poco distante, che lo avevano anche inseguito. Era riuscito ad allontanarsi in sella a una bicicletta, dopo aver pure rischiato una reazione non proprio amichevole del gruppo di testimoni.

Alcuni episodi erano finiti anche all’attenzione dei social, con segnalazioni di vari cittadini. Tra quelle "esibizioni" figura quella avvenuta davanti a tre ragazzine minorenni, che in quel momento si trovavano sedute su una panchina al parco Daolio, la sera del 24 luglio scorso. L’uomo si è avvicinato a loro per poi abbassarsi pantaloni e mutande, mostrando le parti intime. Un gesto che aveva provocato l’immediata fuga delle tre ragazze, con tanto di breve inseguimento dell’uomo, per un breve tratto di percorso.

Le stesse ragazzine avevano raccontato la loro esperienza ai genitori. Subito dopo le stesse giovani, accompagnate dai familiari, si sono recate alla caserma dei carabinieri di Novellara per sporgere formale querela. Grazie a una dettagliata descrizione del soggetto, i carabinieri devono aver capito di chi poteva trattarsi. Hanno recuperato la foto del sospettato, che è stato formalmente riconosciuto dalle vittime.

Così, ottenuti gli elementi necessari per poter agire, nei suoi confronti è scattata la denuncia alla magistratura per il reato di atti osceni in luogo pubblico. Per fortuna non si sono avute conseguenze fisiche, con le ragazzine uscite comprensibilmente spaventate ma fisicamente illese da questa situazione.

Ora le indagini proseguono per cercare di capire se l’uomo finito al centro dell’attenzione degli investigatori sia stato autore di altri simili episodi, magari gli stessi che erano stati segnalati negli ultimi giorni di luglio sempre a Novellara, in parchi pubblici in cui d’estate si ritrovano spesso anche gruppi di donne, oltre che di ragazzine.

Antonio Lecci