Esiste ancora una moda etica e sostenibile

Nell’ambito di Aspettando il Tegge Festival 2025, si segnala un interessante appuntamento domani al Parco Tegge di Felina: "Slow fashion: una moda etica e sostenibile". Il programma della giornata prevede alle 15 la conferenza dal titolo ’Una moda che rispetta l’ambiente e le persone’, con Rina Zannini la quale presenterà con le esperienze di Zona M, realtà reggiana con Elena e Francesca Magnani. Zona M è un brand di moda nato dall’idea delle due sorelle Magnani per creare capi di abbigliamento unici e dallo stile inconfondibile. Abbraccia il concetto della moda lenta denominato slow fashion, che rispetta l’ambiente. Utilizza solo materiali di alta qualità riciclati e biologici. Ogni passo del processo produttivo viene realizzato dando spazio alla piccola artigianalità italiana. Un’altra esperienza che sarà presentata a seguire è quella di ManiGolde, sartoria sociale di Finale Emilia, per la quale porterà la sua testimonianza Gaia Barbieri. ManiGolde dal 1996 raccoglie beni in disuso sul territorio per sostenere progetti locali e internazionali, ha assistito negli anni a un incremento esponenziale delle donazioni in termini di capi d’abbigliamento. Poi Gabriella e Laura, due ragazze che hanno seguito il percorso del Tegge Festival, presenteranno "Nuovi sguardi su un settore in cambiamento", con Nicolò Corbelli, Petra Giudici, Giacomo Galluccio, Chiara Ganapini e Luca Prampolini, giovani professionisti del settore chiamati a presentare la loro esperienza. Quindi "Cuciture musicali" con il coro femminile Al Falistre e i Fulminant diretto da Mara Redeghieri.

s.b.