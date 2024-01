"Esiste il pendolarismo dei rifiuti. Meno imballaggi nel carrello"

Ripuliamo Reggio nel 2023 ha raccolto ben 18 tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade e nei luoghi pubblici reggiani. "C’è bisogno di telecamere, cassonetti stradali riservati, più vigilanza sul territorio che non può solo essere delegata ai volontari - spiega il coordinatore Stefano Ferrari (foto) - Da quando è stato introdotto il porta a porta si assiste al turismo dei rifiuti: Scandiano viene nominato Comune Riciclone ma a Castellarano, dove ci sono ancora i cassonetti stradali, è esplosa la produzione di indifferenziato. Quando si abbandona un sacchetto, si dà un segnale: "si può fare". Pattume chiama pattume, Iren è costretta ad intervenire e la spesa aggiuntiva del recupero si ricarica sulla Tari di tutti. Per non parlare di chi è in affitto in nero: non risulta la residenza, deve per forza smaltire in modo scorretto. E così, quando facciamo le nostre operazioni di pulitura, ci troviamo in posti dove non si sente l’erba sotto le scarpe ma solo plastica".

Ferrari invita, in assenza di norme stringenti sugli imballaggi, a ridurre il packing quando si fa la spesa: "Ci sono plastiche, come quelle delle buste di mozzarella o delle merendine, che finiscono direttamente nell’inceneritore". Con questo spirito e grazie alla forza comunicativa dei social (l’unica adesione che Ripuliamoci chiede è un like al sito facebook), il gruppo si è radicato sul territorio ed ora vanta 6500 volontari. I prossimi "raid" saranno in città: il 10 febbraio ripuliranno Piazzale Europa insieme a scout, i ragazzi della coop Coress, il comitato "Ascoltare Santa Croce" (Stefano Buffagni) e gli alpini. "Il 17, per contraccambiare il favore alle Penne Nere, andremo a ripulire la zona Polveriera dove hanno la loro sede".

Francesca Chilloni