"Esodo dei sanitari, contratto non li valorizza"

Fuga dei sanitari, l’allarme del segretario generale di Uil-Fpl di Modena e Reggio, Nicola Maria Russo: "Il contratto doveva essere l’argine, invece è un’occasione mancata. Dalle Rsu può arrivare un segnale forte dal territorio – spiega Russo –, la verità è che, se non si agisce ora con serietà, la sanità pubblica continuerà a perdere pezzi preziosi. Non si tratta solo di aumenti salariali, ma anche di ripensare l’organizzazione del lavoro, riconoscere il valore delle competenze, investire nella formazione e nell’equilibrio vita-lavoro. La Uil-Fpl ha scelto con coerenza e determinazione di dire ‘No’ a un rinnovo contrattuale che non valorizza chi lavora. Bisogna votare Uil-Fpl alle Rsu", la conclusione.