Esodo granata verso lo stadio Zini

Continuano gli allenamenti della Reggiana in vista della sfida di domani, quando alle 14 i granata saranno di scena allo stadio Zini di Cremona per affrontare la squadra di mister Stroppa, 2^ forza del campionato a 4 punti di distanza dalla capolista Parma. Per questa giornata non ci potrà essere il centrocampista Domen Crnigoj, uscito al 38’ nella partita contro la Feralpisalò per un problema muscolare al flessore sinistro.

Nel frattempo continuano solo fino a questa sera alle 19, attraverso il circuito online ‘Ticketone’ e nei centri autorizzati, le prevendite per il match di domani (15 euro per l’intero e 10 per il ridotto). Al momento i tifosi granata che hanno già acquistato il biglietto sono 1002.