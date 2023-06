Esonda un ruscello nel Ramisetano L’acqua invade due abitazioni

L’ondata di maltempo di ieri ha nuovamente colpito l’Appennino Reggiano dove al momento non risultano però feriti e sfollati. A Ligonchio l’acqua ha eroso il terreno sottostante la carreggiata di via La Loggia che è stata chiusa al traffico a causa di una voragine che si è formata in strada. Nessuna abitazione è rimasta isolata fortunatamente, poiché la località dispone di una viabilità alternativa.

A Ramiseto (foto), è esondato il Rio Carpineti in località Gazzolo: invasi gli scantinati di due case disabitate. A Gazzano di Villa Minozzo un tratto della Sp61 è rimasto chiuso per un’ora dopo che l’acqua in deflusso aveva trasportato un accumulo di detriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco di Castelnovo Monti, la polizia locale e i carabinieri delle stazioni di Collagna, Ramiseto, Castellarano e Villa Minozzo nonché personale tecnico della Provincia di Reggio e dei Comuni interessati.

Il sindaco di Carpineti Tiziano Borghi ha segnalato che il temporale di ieri pomeriggio "ha provocato qualche guaio fra cui il dilavamento di un prato nuovo con colata di terra sulla carreggiata e l’innalzamento del Tresinaro che è sotto osservazione. Precauzionalmente è stato transennato il ponte che porta all’isola ecologica"..

m.b.