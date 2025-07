Esondazione Rio Rocca, si lavora per il ripristino

Proseguono i lavori di ripristino e messa in sicurezza dell’alveo del Rio Rocca dopo l’esondazione avvenuta a seguito del nubifragio del 16 giugno che aveva coinvolto alcune abitazioni vicine.

Via Rio Rocca, nella zona di Veggia nel comune di Casalgrande, è stata una delle zone maggiormente danneggiate dal maltempo che aveva colpito il distretto ceramico. L’amministrazione comunale si è subito attivata per l’emergenza e assieme ai tecnici della Regione ha analizzato il problema che ha causato l’esondazione del torrente. Da quello stesso giorno sono iniziate le opere di ripristino della sezione interessata.

Tutte le attività stanno procedendo secondo il programma prestabilito, con i lavori di pulitura dell’alveo, risagomatura degli argini e rimozione dei materiali che si erano depositati, restringendone la portata del torrente.

"Assieme ai tecnici intervenuti – spiega il sindaco Giuseppe Daviddi – stiamo valutando anche ulteriori interventi per mitigare al massimo gli effetti di fenomeni climatici violenti come quelli di metà giugno". L’attenzione è rivolta in particolare sull’area di monte dove si potrebbe concretizzare un allargamento del Rio Rocca. L’obbiettivo sarebbe quello di laminare il torrente aumentandone così la portata in modo graduale, per evitare che si possano verificare poi quei fenomeni di allagamento nella zona abitata adiacente e in zona Veggia.

"La speranza – continua il primo cittadino – è che gli enti preposti possano procedere in modo abbastanza celere e riescano a ristorare i danni alle abitazioni dell’esondazione di giugno". Il Rio Rocca aveva già esondato due anni fa, causando parecchi disagi. Nelle scorse settimane, dopo le intense precipitazioni piovose, erano stati compiuti i sopralluoghi nelle zone del comprensorio ceramico reggiano coinvolte dal maltempo.

Nel comune di Casalgrande sono state segnalate diverse problematiche, specie dove operatori, tecnici e sindaco avevano visitato i luoghi coinvolti.

