Esondazione, scontro sulle accuse ad Aipo

di Alessandra Codeluppi Documenti alla mano, la difesa dell’ingegnere Massimo Valente cerca di smontare la tesi investigativa secondo cui Aipo non avrebbe mai segnalato le criticità delle casse di espansione di Montecchio e Montechiarugolo, tra le possibili concause dell’esondazione del torrente Enza a Lentigione. Da una lettera scritta dall’altra imputata, l’ingegnere Mirella Vergnani, emerge invece che già due anni prima ne era al corrente un’ampia platea di enti pubblici. È l’aspetto più dirompente emerso ieri dal processo sull’alluvione, datata 12 dicembre 2017, nel quale giovedì e ieri è stato ascoltato Fabio Gangemi, maresciallo dei carabinieri forestali di Reggio, chiamato come teste dal pm Giacomo Forte. Davanti al giudice Giovanni Ghini devono rispondere in concorso di inondazione colposa tre imputati: oltre a Vergnani, alla guida della direzione idrografica Emilia occidentale dell’Aipo, figurano Valente, allora dirigente della zona Emilia occidentale dell’Aipo, e il geometra Luca Zilli. Aipo figura come responsabile civile. L’investigatore aveva riferito giovedì che i lavori sulle casse non erano mai stati terminati, e dunque la capienza era inferiore a quella sulla carta. E che c’erano accumuli di detriti e vegetazione mai rimossi: "Da vent’anni", ha aggiunto ieri. La tesi accusatoria è che Arpae non ne sia stata informata, e...