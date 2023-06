Esondazioni e responsabilità fluide

di Saverio Migliari

Se c’è una lezione che la raffica di esondazioni capitate in provincia dovrebbe aver impartito, è che la cura dei canali, dei torrenti, dei nostri corsi d’acqua è sempre più fondamentale. Eppure... Eppure persino con la lente privilegiata di una redazione giornalistica, si fatica a distinguere responsabilità, mezzi e competenze per la manutenzione. Da una parte Aipo, che oltre al Grande Fiume cura anche il Crostolo (o dovrebbe quantomeno). Dall’altra il Genio Civile, che in montagna sovrintende a una serie di torrenti. Ma se vi fosse un unico ente provinciale, responsabile di tutto ciò che scorre a valle? Non sarebbe più semplice sapere a chi rivolgersi?