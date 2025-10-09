Esonerato Dalia

Salta la prima panchina nella Promozione reggiana: è stato esonerato dal Casalgrande mister Riccardo Dalia (foto). "Nel calcio, come nella vita, ci sono momenti in cui bisogna prendere decisioni difficili, sempre con rispetto e riconoscenza per chi ha condiviso con noi un pezzo di strada", recita così il comunicato ufficiale della società rossoblù, che continua. "Comunichiamo l’interruzione del rapporto con mister Dalia. A lui va un sincero ringraziamento per l’impegno, la passione e la correttezza dimostrata in questi mesi alla guida della squadra".

Sul successore, ecco cosa dice il testo. "La società affida temporaneamente la guida tecnica a Dario Castrianni, in attesa di ufficializzare il nome del nuovo allenatore". Castrianni era il vice di Dalia: come si legge, quindi, sarà una conduzione temporanea in attesa del nuovo nome.

Il Casalgrande è nel girone B di Promozione: è ultimo con zero punti, con sei sconfitte maturate su sei gare. I gol fatti sono soltanto due, mentre quelli subiti addirittura 17. I rossoblù domenica riposeranno, quindi ci sarà più tempo per preparare la sfida del 19 ottobre sul campo del Castelnuovo, che ha 6 punti. Fondamentale per il Casalgrande trovare i primi punti per smuovere la classifica.