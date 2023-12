Esordienti, prima gara. Medaglie e tanta gioia

Esordio dei piccoli atleti della Reggiana Nuoto, con buoni posizionamenti, alla 1ª tappa della "Combinata degli Stili e Trofeo Staffette Uisp" che si è svolta domenica nella piscina comunale di via Melato.

Alla manifestazione di nuoto, valida per la qualificazione ai Campionati regionali, hanno partecipato circa 350 giovani atleti, dagli 8 ai 12 anni (Giovanissimi ed Esordienti A, B e C), delle società sportive affiliate Uisp provenienti dalle province di Reggio, Parma e Mantova. La giornata di sport e divertimento è stata il debutto per i piccoli atleti e atlete Esordienti C di Reggiana Nuoto, che si sono confrontati per la prima volta con i coetanei delle altre società. "I nostri piccoli atleti e atlete hanno affrontato con grinta la loro prima esperienza - sottolineano i tecnici di Reggiana Nuoto, Tiziana Prampolini e Filippo Costi - ottenendo buoni risultati personali nei 25 stile libero e 25 dorso. Ottime prestazioni poi nelle staffette maschili, dove sono saliti sul secondo gradino del podio, ottenendo un 2° posto nella staffetta 4x25 stile libero, e su quello più alto, ottenendo il 1° posto nella staffetta 4x25 mista. Complimenti a tutti".

I risultati: Gabriele Marangoni, 2° posto nei 25 dorso; Stefano Piccirilli, 3° posto nei 25 dorso e nei 25 stile libero. E poi: Leonardo Fabri, Stefano Piccirilli, Gabriele Marangoni e Mauro Camellini, 2° posto nella staffetta 4x25 stile libero; Fabri, Piccirilli, Marangoni e Davide Moustafa Ibrahim Abdelsalam, 1° posto nella staffetta 4x25 mista.