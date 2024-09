Esordio con pareggio per il Città del Tricolore nella trasferta di Coppa

SH PAOLO BONOMI

CITTà DEL TRICOLORE

SH PAOLO BONOMI: Antoniazzi, Botsio, Carrozzo, Ciaramella, Cioni, Corno, Costa, Dellizzotti, Eguizabal, Frego, Polledri, Rocca, Rodriguez, Rubin, Spitale, Tiraboschi, Ursone. All. Ursone.

CITTÀ DEL TRICOLORE: Agenjo, Bettuzzi, Boiardi, Buzzega Mira, Capellini, Catellani, Cekani, Chagouri, Denti, Galan, Gianolio Lopez, Morbioni, Prandi, Sajid, Sosa. All. Chaves.

Arbitri: Nabarro e Dal Mas.

Reti: Frego, Botsio, Botsio, Antoniazzi (PB); Capellini, Capellini, Agenjo, Sosa (CDT).

Pari all’esordio in Coppa Italia per il Tricolore, che torna con un punto dalla trasferta pavese sul campo dell’SH Paolo Bonomi. Gli uomini di Chaves vanno sotto nel secondo quarto, per poi reagire e portarsi 3-1 trascinati dalla doppietta di Capellini (foto) e dal gol dello spagnolo Agenjo, arrivato nel mercato estivo; i padroni di casa riescono a tornare in scia e sorpassano nel terzo periodo, prima del definitivo 4-4 di Sosa, innescato da una ripartenza di Prandi. Sabato prossimo sfida interna al Valchisone, che ha perso in casa 1-0 con Bra.