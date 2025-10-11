Esperanto: oggi l’inaugurazione della mostra inclusiva

Alla Corte Ospitale di Rubiera alle 17.30, sarà inaugurata ‘Esperanto’, una mostra collettiva e inclusiva che presenta opere di bambini, adolescenti, autorità (tra queste il sindaco Emanuele Cavallaro) e i partecipanti a ‘Ecocreativo’, il laboratorio socio-occupazionale per persone disabili adulte della coop sociale L’Ovile. Il percorso che ha portato all’esposizione di opere realizzate con diverse tecniche è nato un anno fa dalla partecipazione di Ecocreativo al progetto ‘L’arte mi appartiene’ proposto dalla Fondazione Palazzo Magnani e Farmacie Comunali Riunite puntando a sviluppare un’idea di welfare culturale per ampliare le possibilità di fruizione agli eventi artistici-culturali da parte di persone disabili, ma anche di renderle protagoniste nella produzione di opere che supportassero lo sviluppo di abilità e competenze individuali.

"In questo senso – afferma Emanuele Mussini, responsabile del laboratorio socio-occupazionale gestito da L’Ovile – l’arte diventa strumento di benessere e di valorizzazione di potenzialità espressive, ma anche generatrice di luoghi e occasioni di socializzazione come è accaduto proprio con questo progetto realizzato a Rubiera".

L’esposizione è suddivisa in tre spazi: nel primo sono collocati gli elaborati dei bambini, adolescenti e autorità; il secondo ospita una stanza sensoriale (progettata insieme alla Croce Rossa) con porte sonore, stimoli olfattivi e mattonelle e scatole tattili; il terzo le opere personali in ceramica degli artisti di Ecocreativo. Sarà poi visitabile anche domani dalle 10.30 alle 17.30 e da lunedì a venerdì 17 ottobre dalle 9.30 alle 11.30. m. b.