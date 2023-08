"Esperienze Outdoor e Indoor: Crescere in Natura presso la Zona Ceramiche"

Il centro per le famiglie dell’Unione Tresinaro Secchia è pronto per ripartire con un nuovo ciclo di esperienze in outdoor, divertenti e guidate, per bambini tra i 12 e i 36 mesi d’età. Tre gli appuntamenti in programma il sabato mattina dalle 10 alle 12, da settembre, sempre in collaborazione con il centro di educazione ambientale e alla sostenibilità (Ceas).

Prima iniziativa il 9 settembre con ‘Storie e racconti dalla terra’ ai Calanchi di Casale a Baiso per proseguire il 23 settembre con ‘Sogniamo in natura’ a Villalunga di Casalgrande e finire il 14 ottobre con ‘La lanterna del lago’ al Lago della Macina di Viano.

‘Crescere in natura’ è rivolto prioritariamente ai bambini residenti in uno dei comuni dell’Unione Tresinaro Secchia (Baiso, Casalgrande, Castellarano, Rubiera, Scandiano e Viano). Per ogni giornata sono disponibili 15 posti. L’iscrizione è gratuita attraverso il link https:forms.office.comeFTtWaUUfuq o tramite il qr code presente sulla locandina. Per informazioni: 0522985903.

m.b.