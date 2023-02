Esperti a confronto sulla diga di Vetto

GATTATICO

Diga di Vetto sì oppure diga no? Un confronto tra esponenti delle due posizioni sarà ospitato dal circolo Fuori Orario di Taneto oggi alle 20,30. La riflessione prenderà lo spunto dalla risorsa idrica in Val d’Enza: sempre più scarsa, con drammatici cambiamenti climatici rendono necessario capitalizzare l’acqua quando c’è (spesso in eccesso), per i sempre più lunghi periodi siccitosi che danneggiano l’agricoltura di qualità (in primis la filiera del Parmigiano Reggiano), ma che stanno già avendo ricadute negative sugli usi civili dell’acqua in estate. Si discuterà dei pro e contro della realizzazione di un invaso sull’alto corso dell’Enza. Sarà presente anche un relatore d’eccezione: l’ingegner Sergio Bandieri (ex Pizzarotti, oggi direttore generale di Toto Costruzioni).