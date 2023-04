Esperto di attrezzi per riparazioni varie

Azienda settore elettricoelettronico industriale di Quattro Castella ricerca un addettoa alla manutenzione e alla riparazione di apparati elettronici industriali (estintori, idranti). L’offerta si rivolge a uomini e donne senza discriminazione di età, di convinzioni personali, affiliazione sindacale o politica, credo religioso, orientamento sessuale, stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, handicap, o razza, a meno che non siano previsti limiti dal contratto proposto. Il candidato dovrà essere esperto e avere una conoscenza pregressa nell’utilizzo di trapani, avvitatori e attrezzeria varia per poter garantire l’adempimento delle sue mansioni . Nella rosa di candidati saranno avvantaggiati durante la selezione tutti coloro in possesso di un diploma di maturità elettromeccanica. Il lavoro prevede anche trasferte giornaliere fuori regione 12 giorni per 24 volte l’anno con mezzo aziendale. L’orario di lavoro previsto è dalle 8:30 - alle 12:30 e dalle 14:30 alle 18:30 con contratto a tempo determinato di 3 mesi con scopo d’assunzione. – Scade il 28042023 – rif. 46942023.