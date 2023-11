Esplode bomba carta, ultrà mutilato. La raccolta fondi: "Aiutiamo Riky"

"Per Riky, con Riky...". Così la famiglia del tifoso della Reggiana a cui è stata amputata la mano destra, dopo l’esplosione accidentale di una bomba carta prima del match Reggiana-Venezia del 22 ottobre scorso, ha intitolato la campagna di raccolta fondi per aiutare il giovane.

A farsi portavoce della famiglia e degli amici di Riccardo Manzini è la sorella Elisa in prima persona: "Mio fratello ha 32 anni, è un ragazzo super indipendente, vive da solo, lavora da sempre e purtroppo ha perso completamente la mano destra a causa di un incidente..." si legge sulla pagina dedicata della piattaforma GoFundMe.

"I fondi che verranno raccolti saranno usati per il suo percorso di recupero, che lo riporterà ad avere una mano nuova – aggiunge poi la sorella – ma soprattutto ci riporterà il Riky di sempre, pieno di energia, e voglia di vivere che tutti conosciamo".

Nel tardo pomeriggio di ieri (17.30) la raccolta fondi aveva raggiunto quota 4.370 euro, per un totale di 106 donazioni effettuate - e la cifra è continuata a crescere nelle ore successive; l’obiettivo dichiarato sulla pagina è di 100mila euro.

L’incidente è avvenuto appunto il 22 ottobre scorso, a poche ore di distanza dal fischio delle 18.30 che avrebbe segnato l’inizio del match Reggiana-Venezia. Gli animi degli ultras di entrambe le fazioni erano già ferventi all’idea di un incontro-scontro (i tifosi veneti sono alleati storici di quelli modenesi, quindi per diretta ’discendenza’ antagonisti dei reggiani).

Alle 16 circa gli ultras del Venezia sono arrivati in stazione e hanno cercato di svicolare, andando verso piazzale Europa, per raggiungere i rivali. La celere però è riuscita a fermarli praticamente sul nascere e li ha ricondotti sul bus predisposto ad accompagnarli allo stadio.

Questo però le Teste Quadre non l’hanno scoperto subito. Appena fiutata la presenza degli ultras veneti, hanno iniziato da via Gramsci ad andare verso via Adua per raggiungere la stazione; tra loro c’era anche Manzini, che aveva appena finito di scontare il daspo.

Tra via Regina Margherita e via Cadoppi, l’esplosione: la bomba carta che Manzini teneva nella mano destra è deflagrata. Il caos. Il 32enne, subito soccorso e portato al Santa Maria Nuova, è stato quella stessa sera trasferito all’unità Cura della Mano del Policlinico di Modena. Le condizioni dell’arto però erano già chiare, e nella notte tra il 22 e il 23 ottobre gli è stata amputata la mano destra.

Giulia Beneventi