Esplode il Postamat a Reggiolo: "Sembrava il terremoto"

Reggiolo (Reggio Emilia), 3 maggio 2025 – Ancora un colpo a una cassa continua. E’ accaduto a Reggiolo verso le tre della notte, con i malviventi che hanno fatto esplodere il Postamat, adiacente l’accesso dell’ufficio postale del paese. Un doppio boato ha squarciato il silenzio del centro storico, facendo svegliare buona parte dei residenti in un vasto raggio attorno alle Poste reggiolesi. Ad agire sarebbero state almeno tre o quattro persone, che sono riuscite a fuggire con il bottino, ovviamente da quantificare. L’allarme ha richiamato sul posto i carabinieri, giunti anche con gli uomini del nucleo operativo per gli accertamenti scientifici. Alcuni cittadini sono riusciti ad annotare il numero di targa della vettura vista allontanarsi in fretta. Ma non si esclude che possa trattarsi di un’auto provento di furto, usata proprio per poter mettere a segno il colpo. Negli ultimi mesi sono stati diversi i furti con esplosione che avevano preso di mira in particolare i bancomat di istituti di credito, anche a Reggiolo, quasi sempre senza riuscire ad arrivare al denaro, ma lasciando danni strutturali evidenti. Anche al Postamat reggiolese, nella notte, i danni non mancano. E si sta accertando l’ammontare del bottino. Subito dopo la doppia esplosione nella zona attorno all'ufficio postale si sono radunati numerosi cittadini, attirati dal frastuono: "Le case hanno tremato come fosse un terremoto", hanno commentato alcuni di loro.