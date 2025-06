Esplode Postamat a Rolo, ladri in fuga a mani vuote

Rolo (Reggio Emilia), 7 giugno 2025 – Si allunga l’elenco dei colpi della banda dell’esplosivo per assaltare gli sportelli automatici di banche e Poste. A Rolo, verso le quattro della scorsa notte, i ladri hanno fatto esplodere il Postamat di via Garibaldi. Immediato l’allarme con l’arrivo dei carabinieri, ma con la banda di malviventi riuscita ad allontanarsi. Pare senza bottino, visto che nonostante gli ingenti danni strutturali lasciati all’ufficio postale, risulta che la cassaforte interna sia rimasta integra, con il denaro all’interno. I danni strutturali sono comunque ingenti, con l’ufficio che avrà bisogno di una adeguata sistemazione per poter riaprire al pubblico. Stamattina erano in corso verifiche, con le Poste chiuse all’utenza e una guardia giurata a vigilare sull’area postale. Sono intervenuti i carabinieri di Fabbrico e del nucleo operativo di Guastalla per gli accertamenti, anche scientifici, alla ricerca di elementi utili alle indagini. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento volontari di Luzzara per domare un principio di incendio divampato subito dopo l’esplosione. Di recente sono stati presi di mira sportelli automatici alle Poste di Reggiolo, in banche a Casalgrande, Reggiolo, Montecchio, Sant’Ilario, Poviglio, Luzzara, senza escludere la stessa banda di malviventi dietro i vari colpi, quasi tutti con ingenti danni ma senza bottino.