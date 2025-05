Esplode un bancomat nelle notte. Ma i ladri scappano a mani vuote

Sono ormai una mezza dozzina i colpi con esplosione messi a segno ai danni di bancomat di istituti di credito negli ultimi mesi nel Reggiano.

Ieri notte l’ennesimo episodio, con l’allarme che è scattato verso le 3,30 alla filiale della Banca popolare dell’Emilia Romagna di piazza Martiri della Libertà a Casalgrande.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, una banda di malviventi è arrivata sul posto, ha piazzato la sostanza esplodente all’interno della cassa continua, per poi far scoppiare l’impianto. I danni strutturali risultano essere piuttosto evidenti ma, come già avvenuto nella maggior parte degli episodi precedenti, nonostante l’esplosione la cassaforte è rimasta al suo posto, ben chiusa con all’interno il denaro contante.

Dunque, con l’allarme scattato e le forze dell’ordine in arrivo, ai ladri non è rimasto che fuggire, fortunatamente a mani vuote.

Sono state comunque avviate verifiche per accertare eventuale ammanco di denaro, ma soprattutto per quantificare l’entità complessiva dei danni materiali provocati dall’esplosione. Sulla vicenda indagano i carabinieri di Casalgrande, già chiamati in causa nei mesi scorsi per un simile episodio alla Bpm della cittadina.

C’erano stati colpi anche all’Emilbanca a Montecchio Emilia e alla Bpm a Poviglio, oltre alla cassa continua della Bper di via Roma a Sant’Ilario. A marzo l’esplosione alla Bper di viale Filippini a Luzzara e un mese fa quello alla Bper di via Trieste a Reggiolo.

Molto simili le tecniche utilizzare per sventrare i bancomat, tanto da ipotizzare una stessa banda dietro i vari episodi.

a.le.