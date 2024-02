Esplode un furgone, danni a tre auto. Sull’incendio c’è l’ombra del dolo

Grande paura poco prima delle 21 di mercoledì sera per un furgone esploso e andato in fiamme in via Marchi, nella zona del Villaggio Stranieri. L’incendio si è esteso ad altre tre autovetture in sosta lì a fianco rimaste seriamente danneggiate. Fortunatamente non si sono registrati feriti, anche se il boato dell’esplosione è stato violentissimo e ha spaventato l’intero quartiere. Così come le fiamme e la colonna di fumo sono stati visti anche da lunga distanza in citta.

Immediato l’allarme al 115. Sul posto sono arrivati tre mezzi dei vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Il camioncino da lavoro era parcheggiato in un’area di parcheggio condominiale, proprio sotto all’abitazione del proprietario del furgone. Sul luogo anche la squadra mobile della questura reggiana che sta indagando sull’accaduto. Le cause sono ancora in via di accertamento. Non sono stati trovati liquidi infiammabili o ordigni. Ma non si esclude ancora l’ipotesi del dolo.

dan. p.