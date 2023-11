Esplorare il senso di smarrimento dell’uomo

Il festival Aperto stasera alle 20.30, al Teatro Cavallerizza, accoglie la compagnia Zerogrammi che mette in scena ’Dall’altra parte’. Lo spettacolo vincitore del Premio drammaturgia contemporanea e teatro di figura indetto dalla Fondazione Otello Sarzi- Premiato per la capacità di sviluppare un innovativo discorso scenico di fusione dei linguaggi teatrali all’interno dei quali il teatro di figura e l’uso delle maschere ingegnosamente intrecciato alla tecnica del Teatro Danza, lo spettacolo riesce a valorizzare sulla scena un testo aspro e profondo come quello di Ariel Dorfman potendo così leggere la più tragica attualità (i confini e la guerra) dentro valori universali e affettivamente condivisi e con questo mettendola a disposizione dello sguardo di tutti, oltre le generazioni e le età anagrafiche. Protagonisti sono Atom e Levana, una coppia che vive in una piccola casa di campagna sotto le bombe di due paesi confinanti. Il nuovo confine passa in mezzo alla loro casa e per andare dalla cucina al bagno bisogna mostrare i documenti alla guardia kafkiana che controlla, giorno e notte, la vita della coppia. Dall’altra parte si inserisce all’interno di un percorso artistico interdisciplinare che Silvia Battaglio ha costruito nel solco della scrittura di scena, della ricerca drammaturgica, della commistione tra la danza e il teatro. Nella consapevolezza che vi siano tematiche particolarmente urgenti che è compito del teatro percorrere nel tentativo di aprire una riflessione sul presente, "Dall’altra parte", liberamente ispirato all’opera teatrale di Ariel Dorfman, mai rappresentata in Italia, è frutto della volontà di affrontare il delicato e quanto mai attuale tema della guerra e del senso di smarrimento dell’uomo contemporaneo, nel tentativo di esplorarlo mediante un testo di nuova drammaturgia, di notevole impatto emotivo e magistralmente scritto.

Posto unico 10 euro.

Stella Bonfrisco