Esplorazione sensoriale ai Giardini Ultimo evento con Aldrovandi

Ai Chiostri di San Pietro (stasera alle 21,30) va in scena di nuovo (ultima replica domani) "Dieci modi per morire felici": gioco-spettacolo di Emanuele Aldrovandi, con Luca Mammoli.

Info: www.iteatri.re.it

Alle 17, percorsi nel verde tra parchi e musei con "A occhi chiusi nel Parco". Visita alla mostra "Un piede nell’Eden" a Palazzo dei Musei e insolita esplorazione dei Giardini pubblici con approccio sensoriale. A cura di Villiam Morelli, in collaborazione con Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. Info: 0522 456816 - [email protected] - www.musei.re.it

Ai Chiostri di San Domenico alle 17 è in programma un concerto degli studenti del Conservatorio Peri-Merulo.

Ancora alle 19, al Parco Innovazione (piazza del Capannone 17, piazzale Europa 1), a cura di MaMiMò prende il via Idedalo: performance transmediale che coniuga strumenti digitali e reali, teatro ed esplorazione degli spazi. Nato da un’idea di Fabio Banfo, Stefano Beghi, Luca Cattani, Marco Maccieri e Susanna Miotto, lo spettacolo, drammaturgia di Fabio Banfo e Stefano Beghi, vede Dedalo (Fabio Banfo) accogliere il pubblico per lanciargli una sfida all’interno del labirinto. Tre percorsi che ogni spettatore deciderà in autonomia e all’interno dei quali si lancerà alla ricerca della via d’uscita Per partecipare è necessario avere con sé uno smartphone con installato l’app Telegram, auricolari o cuffie.

L’ Arena Stalloni, alle 21,30, propone il film "La pantera delle nevi" di Marie Amiguet e Vincent Munier. Ingresso a 3.50 euro per l’iniziativa "Cinema Revolution". Programma Restate: eventi.comune.re.it