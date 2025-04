Esplosione alla Toyota. Morirono due lavoratori. Indagati pure tre reggiani

La Procura di Bologna ha indagato 12 persone per l’incidente sul lavoro che ha provocato due morti e 11 feriti alla Toyota Material Handling di Borgo Panigale, il 23 ottobre 2024. Si tratta di iscrizioni in vista di una consulenza tecnica irripetibile, con incarico conferito il 5 maggio. Obiettivo è ricostruire la dinamica dei fatti e ricomporre l’impianto interessato dall’esplosione all’interno dello stabilimento. Si tratta, in particolare, della centrale termico-frigorifera cui era collegato un serbatoio da cui pare sia stato originato lo scoppio. Tra gli indagati anche Michele Candiani, attuale ad di Toyota Material Handling.

Nei mesi scorsi sono stati recuperati i componenti del serbatoio e dell’intero impianto termico, con rilievo tridimensionale da parte del nucleo investigativo antincendi dei vigili del fuoco Emilia-Romagna. I reperti sono in locali messi a disposizione dall’azienda. Ai consulenti tecnici Stefano Consonni (ordinario di Meccanica) Paolo Pennacchi (docente di sistemi per l’energia e l’ambiente), Roberto Bonazzi (perito industriale elettrotecnico) e Giacomo Porcellana (tecnico della prevenzione), già nominati quando sono state avviate le indagini a carico di ignoti, la pm Francesca Rago chiede adesso di ricostruire caratteristiche, dimensioni e dinamica dell’incidente, ricomporre l’impianto esploso e ricostruire progettazione, installazione e manutenzione nel tempo della centrale.

Oltre a Candiani, difeso dall’avvocato Claudio Piccaglia, l’avviso della Procura è stato notificato anche a Ambrogio Bollini, ad dal 2015 al 2019 e presidente del cda di Toyota Material Handling Manufacturing Italy tra il 2018 e il 2019, Giorgio Polonio, procuratore speciale e consigliere delegato di Toyota M.H.M.I. tra 2015 e 2021. Poi Danilo Cerasi, coordinatore del gruppo di lavoro di progettazione della centrale termo-frigorifera, Tiziano Cavazzuti e Alberto Comastri, che firmarono rispettivamente la progettazione elettrica e meccanica della centrale.

Nell’elenco degli indagati anche tre reggiani: Gino Bettati (nato a Correggio e residente a Reggio, classe 1947), Giorgio Terzi (residente a Fabbrico, nato nel 1968), e Ettore Cantarelli (residente a San Martino in Rio, classe 1968), rispettivamente legale rappresentante, responsabile tecnico e tecnico di cantiere della Bettati Engineering Srl, impresa installatrice della centrale. L’azienda reggiana è poi stata dichiarata fallita nel 2022 e la procedura è ancora in corso.

Tra gli indagati anche Enzo Buzi e Alan Manfredini, legale rappresentante e responsabile tecnico della Termo-in Srl, ditta subappaltatrice dell’installazione della parte meccanica; Gian Mario Poli, rappresentante della Sit Srl. Le ipotesi sono omicidio colposo, lesioni colpose, disastro colposo. Nell’esplosione sono morti due lavoratori, Fabio Tosi, 34 anni, i cui familiari sono assistiti dagli avvocati Licia Zanetti e Alessia Patriarchi e Lorenzo Cubello, 37, i cui parenti sono rappresentati dagli avvocati Aldo Piero Garlatti e Benedetta Nefri. Anche i feriti potranno nominare i propri consulenti.