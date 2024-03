Esplosione del bidone in fabbrica. Ancora grave l’operaio ferito

Risultano essere ancora gravi, con ricovero in rianimazione a Parma in prognosi riservata, le condizioni dell’operaio di origine indiana, di 54 anni, residente a Correggio, ferito l’altro pomeriggio in un infortunio accaduto in azienda, alla Fibrotubi di Bagnolo in Piano, nella zona industriale del paese. Sarebbero state scintille sprigionate dall’azione di un flessibile a provocare prima una fiammata a poi lo scoppio di un contenitore in metallo con collante per edilizia. Un’esplosione che è stata sentita niditamente anche nei quartieri della zona, in quanto l’azienda si trova nel centro abitato bagnolese. L’operaio 54enne è risultato da subito il ferito più grave, trasportato in elicottero all’ospedale Maggiore di Parma e ricoverato, in particolare per un violento trauma cranico riportato probabilmente nello spostamento improvviso provocato dallo scoppio. Sono rimasti coinvolti anche altri quattro suoi colleghi, due italiani e due di origine straniera, con età compresa tra i 26 e i 59 anni di età, tutti trasportati in ambulanza al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per medicare contusioni e traumi giudicati lievi. Massiccio lo spiegamento di forze in soccorsi con ambulanze della Croce rossa di Bagnolo e Reggio, autoinfermieristica, automedica ed elisoccorso, con i vigili del fuoco e i carabinieri. Per gli accertamenti sono intervenuti i tecnici del servizio di Medicina del lavoro, per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Antonio Lecci