Esposizione felina internazionale: oltre 250 gatti di razza oggi e domani alle Fiere

Oggi e domani Scandiano ospiterà l’esposizione felina internazionale. Un evento atteso dai tanti amanti dei gatti che si ritroveranno alla Fiera di Scandiano in piazza Prampolini. L’iniziativa, organizzata da Scic e Ticat, rappresenta un’occasione unica per ammirare oltre 250 gatti di razza provenienti da diverse parti del mondo. Esemplari straordinari tra cui il maestoso Maine Coon, il dolcissimo Ragdoll, il Norvegese delle Foreste, il Siberiano ipoallergenico, il raffinato Persiano, lo Scottish Fold dalle caratteristiche orecchie piegate, il selvaggio Bengala, il Kurilian Bobtail con la sua coda a ponpon, l’Abissino, il British a pelo corto e lungo e molte altre razze rare e affascinanti. Non mancheranno i gatti di casa.

Le gare si svolgeranno in due sale separate: il circuito Wcf e quello Tica. Nel Wcf i gatti sfileranno davanti ai giudici internazionali per essere valutati con i migliori che parteciperanno al prestigioso Best in Show nelle serate di oggi e domani. Nella competizione Tica ogni giudice presenterà al pubblico i gatti in gara, descrivendone le caratteristiche e selezionando i migliori dieci per ogni categoria. Saranno presenti dieci giudici internazionali e campioni del mondo che verranno premiati.

L’esposizione offrirà pure numerosi stand dedicati all’oggettistica a tema gatto. L’Oipa sarà presente per sensibilizzare i visitatori sull’importanza dell’adozione dei gatti meno fortunati. L’evento è in programma in uno spazio al chiuso e anche in caso di maltempo. Gli orari di apertura al pubblico sono dalle 10 alle 18 di entrambe le giornate. Per motivi di sicurezza sanitaria sarà vietato introdurre animali non iscritti alla manifestazione e non sottoposti al controllo veterinario all’ingresso.

m. b.