Esposti contro Capelli e Ospizio: "L’ispettorato del lavoro ha spedito gli atti in Procura"

La procura dovrà valutare gli esposti presentati da Fratelli d’Italia sulle vicende – entrambe anticipate nei mesi scorsi dal nostro giornale – dei redditi percepiti da Andrea Capelli, presidente di Fcr, e sulle multe non pagate dal Conad per i tagli di alcuni alberi nella zona di Ospizio. Le novità sono state illustrate ieri mattina in una conferenza indetta dal gruppo consiliare di Fd’I rappresentata dai consiglieri comunali Cristian Paglialonga, Lorenzo Melioli e Mattia Marziani, dal parlamentare Gianluca Vinci e dal consigliere regionale Alessandro Aragona.

"L‘ispettorato provinciale del lavoro – hanno spiegato – ha approfondito la questione dei redditi percepiti dal presidente delle Farmacie comunali riunite di Reggio, segnalata a fine febbraio da un nostro esposto. E venerdì scorso, al termine delle verifiche, ha deciso di trasmettere il fascicolo istruttorio alla Procura per le valutazioni di competenza dell‘autorità giudiziaria". Capelli, nominato a capo di Fcr a settembre 2020 dall‘allora sindaco Luca Vecchi ha dichiarato di essere in aspettativa da dipendente dalla Capelli srl (l‘autocarrozzeria di famiglia) dall‘1° ottobre 2020 al 30 giugno 2024. Cioè di aver mantenuto il proprio posto di lavoro dipendente, ma senza retribuzione. Tuttavia dall‘1 luglio 2024 ha comunicato di non essere più in tale condizione, in cui ha poi affermato di essere ritornato a novembre scorso. Il punto, spiega Paglialonga che per oltre quattro mesi ha scavato con accessi agli atti e incontri coi diretti interessati, "è che da dipendente in aspettativa Capelli poteva percepire lo stipendio pieno da amministratore di Fcr, mentre altrimenti avrebbe avuto diritto ad un compenso pari solo al 50%". Analizzando i redditi del dirigente della partecipata, Paglialonga ha poi riscontrato delle anomalie, ovvero ulteriori redditi da rapporto dipendente negli anni. Capelli li ha giustificati affermando di aver stipulato con la stessa Capelli srl da cui si era messo in aspettativa e dalle due sub agenzie assicurative con cui collabora.

"In molteplici occasioni, anche di persona, abbiamo quindi chiesto di poter vedere questo contratto di ‘cococo‘, che ci è stato sempre negato, nonostante un parere del segretario generale del Comune affermasse che ne avevamo diritto". Fd’I aspetta anche l‘esito di un secondo esposto presentato contro Capelli all‘Autorità nazionale anticorruzione (Anac). Secondo Fdi, in base all‘articolo 7 del decreto legislativo 39 del 2013, Capelli non avrebbe potuto nel 2020 essere nominato presidente di Fcr perché non era ancora terminato il periodo di “raffreddamento“ di due anni da quando aveva terminato l‘incarico di capogruppo del Pd in Consiglio comunale (14 mesi prima, nell‘estate del 2019). A questo proposito, "il segretario comunale Donato Salvatore Marengo ha prima glissato sulla questione, ritenendola poi chiusa la scorsa settimana, quando ci ha spiegato che la norma sull‘inconferibilità è stata abrogata dal recente decreto ‘Milleproroghe‘. Peccato però che l‘abrogazione non abbia effetto retroattivo...".

Infine, un altro esposto alla magistratura è stato presentato per la questione delle multe che il Conad non avrebbe pagato nel 2015, quando – nell’area del contestato piano urbanistico di Ospizio – la ditta incaricata iniziò a tagliare 93 alberi abusivamente. Il corpo forestale comminò 20mila euro di multe (di cui 8mila a pertinenza del Comune e 12 in capo alla Regione). Ma gli atti necessari per riscuotere, giunti per un disguido al solo Comune di Reggio, non sono mai stati trasmessi. "Ritenendo fondato il rischio di un danno erariale, ci siamo messi alla ricerca dei verbali “fantasma” – spiega Fratelli d’Italia – regolarmente protocollati, ma fisicamente non trovati da nessuna parte".

In risposta all’accesso agli atti inoltrata il 17 ottobre 2024 dal capogruppo di Fdi Cristian Paglialonga, alla fine, il servizio Legale del Comune diretto da Eliana Benvegna ha fatto sapere (con una comunicazione del 10 gennaio scorso) che i tre verbali "risultano nelle cartelle di lavoro del Servizio Rignerazione urbana del Comune, facente capo all’archietto Elisa Iori per altro disponibilissima". Tutto risolto dunque? No perché la stessa Iori, in un incontro con Paglialonga, "ha smentito l’ufficio legale, bollando come per “niente vero“ quanto affermato da Benevegna e negando di aver mai fatto sapere all’avvocatura civica di avere nella disponibilità del proprio ufficio i fasciscoli delle multe. I quali, a tutt’oggi, risultano ancora assenti e non pagati. Abbiamo avuto conferma che le multe non sono state pagate e resta inevasa anche la sanzione accessoria, perchè Conad avrebbe avuto l’obbligo di ripiantumare i 93 alberi tagliati senza autorizzazione", sostiene Paglialonga. Il gruppo Fd’I conclude: "Consideriamo gravissimo che in un atto pubblico sia stata attribuità all’archietto Iori una responsabilità non veritiera. Abbiamo inviato un esposto per fare piena luce su questa vicenda. Siamo di fronte non solo ad una mancanza di trasparenza e a dichiarazioni mendaci, ma si è configurato un danno erariale per tutti i cittadini".

Lara Maria Ferrari