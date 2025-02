Esposto all’ispettorato del lavoro: "Dubbi sui redditi in aspettativa del presidente di Fcr Capelli"

"Andrea Capelli avrebbe stipulato un contratto co.co.co. con la stessa azienda da cui si era messo in aspettativa per percepire l’indennità piena da presidente Fcr. Si può fare?". Inoltre, "stando ai pareri dell’Anac, Capelli non avrebbe potuto neppure essere nominato presidente perché nei due anni precedenti al conferimento dell’incarico, è stato consigliere comunale". Sono le questioni che solleva Cristian Paglialonga, capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, il quale – dopo una serie di accessi agli atti – ha presentato un esposto all’ispettorato del lavoro e una richiesta di chiarimenti al segretario generale del Comune di Reggio, Donato Salvatore Marengo.

Ma andiamo con ordine. Capelli fu nominato presidente della partecipata comunale Farmacie Comunali Riunite l’8 settembre 2020 dall’allora sindaco Luca Vecchi. Come si evince dal curriculum pubblicato dallo stesso sul sito di Fcr nella sezione ‘amministrazione trasparente’, Capelli ha dichiarato di essere in aspettativa da dipendente dalla Capelli srl (l’autocarrozzeria di famiglia) dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2024. Aspettativa significa mantenere il proprio posto di lavoro dipendente, ma senza retribuzione. Mentre dal 1° luglio scorso ha comunicato di non essere più in aspettativa. "Ma dal novembre scorso – asserisce Paglialonga – si è rimesso ancora in aspettativa. Perché tutti questi repentini cambi?".

Secondo Paglialonga c’è qualcosa che non quadra. "E dando uno sguardo alle dichiarazioni dei redditi presentate da Capelli ci sono delle cifre che non tornano. Nell’anno di riferimento 2020, ha dichiarato 38.126 euro di reddito (11.260 euro da Fcr e 26.895 come ulteriore reddito da lavoratore dipendente). Nel 2021 invece ha dichiarato 61.930 euro (di cui 40.357 da Fcr e 21.572 euro da ulteriore reddito dipendente). Infine nel 2022, 99.350 euro (61.649 euro, 22.701 da lavoratore dipendente e 15.000 percepiti legittimamente da amministratore unico del Crapa, il centro risarcimenti assicurativi e pratiche automobilistiche, un ramo della stessa Capelli srl". Ma Paglialonga si domanda "come sia possibile che essendo in aspettativa, oltre allo stipendio pieno da presidente Fcr, Capelli abbia percepito altri redditi da dipendente. Così ho chiesto un incontro allo stesso Capelli e lui mi ha dichiarato, davanti a testimoni, di aver stipulato un co.co.co. (contratto di collaborazione continuativa e coordinata, ndr) con la stessa Capelli srl da cui si era messo in aspettativa e dalle due sub agenzie assicurative con cui collabora. Anche questo si può fare?". Il capogruppo di Fd’I interroga il municipio per sapere "se Capelli abbia percepito più di quanto dovuto". E nelle scorse settimane, Paglialonga ha presentato un esposto all’Ispettorato del Lavoro. "Ho chiesto copia di questo co.co.co a Capelli, ma si è trincerato dietro alla privacy e non lo ha fornito. Si ricordi che percepisce denaro pubblico, i cittadini hanno diritto di sapere se ha agito correttamente", chiosa Paglialonga.

In secondo luogo, il consigliere risale a monte. Il 31 gennaio scorso ha presentato un quesito al segretario generale del Comune ("ci aspettiamo risponda entro i 30 giorni come da regolamento, ormai siamo allo scadere", dice Paglialonga) riguardo alla nomina di Capelli con decorrenza 1° ottobre 2020, che "fino al maggio 2019 è stato consigliere comunale (e capogruppo del Pd, ndr). L’articolo 7 del d.lgs 39/2013 prevede che a coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio non possono avere incarichi di amministrazione di un ente pubblico provinciale o comunale, categoria nella quale rientra Fcr". Infine, Paglialonga cita "la delibera 511 dell’Anac del 6 novembre 2024 che stabilisce come non sia conferibile a chi sia stato in consiglio comunale, l’incarico di presidente del cda di un’azienda speciale di servizi dello stesso Comune dove l’interessto ha ricoperto la carica politica prima del decorso periodo di ‘raffreddamento’ di due anni come da normativa vigente".