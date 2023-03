Esposto contro il Comune "Violato il codice degli appalti per la sosta alla Mediopadana"

Un esposto depositato ieri mattina alla Procura di Reggio, all’Anac e all’Agcom. A presentarlo sono i consiglieri di opposizione Fabrizio Aguzzoli, Dario De Lucia (Coalizione Civica), Gianni Bertucci e Paola Soragni (Movimento 5 Stelle), oltre alla deputata Stefania Ascari e alla parlamentare europea Sabrina Pignedoli, entrambe pentastellate. Nel mirino vi è la gara d’appalto del valore di 875mila euro per la gestione, fino al 2025, delle due aree di sosta pubblica alla stazione Mediopadana.

Ad aggiudicarsela, il 28 dicembre del 2022, un raggruppamento di imprese formato da Coopservice e Global Parking Solutions Spa, con sede a Piacenza, controllata – come rivelato dal Carlino in un articolo del 2 febbraio scorso – al 100% dalla Final che fa capo all’imprenditore palermitano Filippo Lodetti Alliata, figura molto nota a Reggio, perché, attraverso compagini societarie che lo vedono come amministratore delegato, gestisce il parcheggio all’ex Caserma Zucchi e il Park Vittoria. Ciò che i firmatari dell’esposto paventano è la violazione del Codice degli Appalti. Infatti dopo la prima gara indetta il 17 gennaio del 2022, poi revocata a febbraio, ed un’altra andata deserta il 25 marzo successivo "Senza ulteriori gare e senza procedere agli inviti come previsto dall’art. 63 VI comma del codice degli appalti D.Lgs. 502016, il Comune di Reggio ha assegnato ai sensi dell’art. 63 II comma lett. a) del codice degli appalti la gestione del parcheggio (alle aziende di cui sopra, ndr)".

Secondo i consiglieri di Coalizione Civica e M5Stelle, il Comune avrebbe dovuto procedere all’indagine di mercato, individuare le cinque aziende più idonee ("A Reggio ne operano molte ed estremamente qualificate") per poi procedere all’assegnazione. Il responsabile unico del procedimento, David Zilioli, replicando a un accesso agli atti della consigliera Soragni il 14 febbraio 2023 proprio in merito all’assegnazione della gara alle due aziende di cui sopra, ha fatto riferimento sempre l’articolo 63, ma alla lettera “a“ del comma 2 dove si afferma che "la procedura negoziata senza previa pubblicazione può essere utilizzata qualora non sia stata presentata alcuna offerta in esito all’esperimento di una procedura aperta o ristretta, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate", nonché alla "necessità ed urgenza di procedere con l’assegnazione della gestione dei parcheggi", in relazione ai mancati inviti.

Motivazioni che, per i consiglieri comunali, non reggono alla lettera della legge e a una corposa giurisprudenza citata all’interno dell’esposto: "L’articolo 63 del codice degli appalti prevede infatti che sia garantita la trasparenza e la rotazione (cioè che l’assegnatario non sia sempre lo stesso, ndr)". L’atto, infine, chiede alla Procura di indagare in merito ad ipotesi di reato quali abuso d’ufficio, turbata libertà della scelta del contraente e corruzione.

Nicola Bonafini