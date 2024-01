Espugnato il parquet del Casalecchio. L’Under 15 gioisce e aggancia la vetta

Turno di campionato dove sorride solo l’Under 15 (22) che espugna il parquet del fanalino di coda Casalecchio (2) per 92-47); i boys di coach Iemmi agganciano la vetta in attesa dei recuperi di Rimini. Unahotels: Alfieri 13, Bulgarelli 16, Cuoghi 11, Ghirardini 4, Lusvardi 4, Mammi 12, Marchi, Petacchi 21, Sabbadini 7, Scanarini 2, Taddei, Zampogna. All. Iemmi.

Sfuma nel finale la rimonta (70-51 al 30’) per l’Under 19 (12) che torna a casa sconfitta da Casalpusterlengo per 90-84 nel match che poteva riaprire i giochi per il quinto posto. Non bastano un super Camara (31) e Imran Suljanovic (26). La Virtus (8) capolista si impone per 93-63 sugli Under 17 di coach Consolini (Deme 17, Manfredotti 13, Samb 11); le V nere prendono il sopravvento già nel 1° periodo. Chiude il qudro l’Under 14 (14) che dopo un 1° tempo combattuto (51-46 al 20’) cede nella ripresa contro la capolista imbattuta San Lazzaro (20): 119-76.

c.c.